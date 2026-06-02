Cinema italiano in lutto! Addio mito

Un attore e doppiatore italiano, noto per la sua versatilità, è morto a Roma all’età di 90 anni. La sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La sua carriera ha attraversato decenni, rendendolo uno dei volti più riconoscibili del cinema nazionale. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra i fan.

Si è spento a Roma all’età di 90 anni Giacomo Piperno, attore e doppiatore tra i più riconoscibili e versatili del panorama italiano. Ricoverato al Policlinico Umberto I, Piperno lascia una carriera lunga oltre sei decenni, costruita tra cinema, televisione e doppiaggio. A comunicarne la scomparsa sono stati i figli. Nato a Roma il 20 gennaio 1936 in una famiglia ebraica, riuscì a sfuggire alle deportazioni naziste durante il rastrellamento del ghetto del 1943, trovando rifugio in Svizzera insieme ai familiari. Un’esperienza che segnò profondamente la sua vita prima ancora dell’inizio della carriera artistica. Una carriera tra grandi registi e personaggi indimenticabili Il debutto arrivò nel 1960 in televisione, ma fu il film Commandos del 1968 a spalancargli le porte del grande schermo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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