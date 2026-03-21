Il mondo della televisione piange la scomparsa di Nicholas Brendon, attore noto per il ruolo di Xander Harris in Buffy – L’ammazzavampiri, che è morto venerdì 20 marzo 2026 all’età di 54 anni. La notizia della sua morte ha suscitato dolore tra fan e colleghi, mentre le circostanze esatte della sua scomparsa non sono state rese note.

Il mondo della serialità televisiva piange la perdita di uno dei suoi volti più umani e scanzonati. Nicholas Brendon, l’indimenticabile Xander Harris di Buffy – L’ammazzavampiri, si è spento all’età di 54 anni nella giornata di venerdì 20 marzo 2026. La notizia, che ha fatto immediatamente il giro del globo lasciando orfani milioni di fan della generazione anni ’90, è stata ufficializzata dai parenti dell’attore. In un toccante comunicato della famiglia diffuso via social, è stato confermato che Brendon «è morto nel sonno per cause naturali». I congiunti hanno contestualmente chiesto il massimo rispetto e riservatezza per affrontare un momento di tale dolore, lontano dai riflettori che avevano illuminato la sua giovinezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cinema in lutto, è morto Nicholas Brendon: disgrazia atroce. Addio mito!

Articoli correlati

Cinema in lutto, disgrazia atroce. Addio mito!Il mondo della serialità televisiva piange la perdita di uno dei suoi volti più umani e scanzonati.

Nicholas Brendon, Xander nella serie Buffy, è morto a 54 anniLa famiglia, con un post su Instagram, ha confermato online che l'attore ha perso la vita nel sonno nella giornata di venerdì 20 marzo 2026.

Una raccolta di contenuti su Nicholas Brendon

Argomenti discussi: Nicholas Brendon è morto, l'attore di Buffy l'ammazzavampiri aveva 54 anni. La famiglia: Si è spento nel sonno.

Nicholas Brendon muore improvvisamente l’attore di Buffy lascia i fan in luttoMorte di Nicholas Brendon, volto di Xander in Buffy, a 54 anni L’attore statunitense Nicholas Brendon, celebre per il ruolo di Xander Harris in Buffy ... assodigitale.it

È morto a 54 anni Nicholas Brendon. Era Xander in BuffyAddio a Nicholas Brendon, volto di Buffy, trovato senza vita nel sonno a 54 anni: una carriera brillante segnata da ombre e fragilità ... corrieredellosport.it