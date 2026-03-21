Cinema in lutto disgrazia atroce Addio mito!

Il mondo della televisione piange la scomparsa di Nicholas Brendon, noto per aver interpretato Xander Harris in Buffy – L’ammazzavampiri. L’attore è morto venerdì 20 marzo 2026 all’età di 54 anni. La notizia della sua morte ha suscitato grande dolore tra i fan e i colleghi del settore. Brendon è stato ricordato come uno dei volti più umani e scanzonati della serialità televisiva.

Il mondo della serialità televisiva piange la perdita di uno dei suoi volti più umani e scanzonati. Nicholas Brendon, l’indimenticabile Xander Harris di Buffy – L’ammazzavampiri, si è spento all’età di 54 anni nella giornata di venerdì 20 marzo 2026. La notizia, che ha fatto immediatamente il giro del globo lasciando orfani milioni di fan della generazione anni ’90, è stata ufficializzata dai parenti dell’attore. In un toccante comunicato della famiglia diffuso via social, è stato confermato che Brendon «è morto nel sonno per cause naturali». I congiunti hanno contestualmente chiesto il massimo rispetto e riservatezza per affrontare un momento di tale dolore, lontano dai riflettori che avevano illuminato la sua giovinezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Cinema in lutto, disgrazia atroce. Addio mito! Articoli correlati Grave lutto nel cinema italiano, addio a un mitoIl mondo del cinema italiano saluta con dolore la scomparsa del grande sceneggiatore e produttore che, nel corso di una lunga carriera, ha lavorato... Lutto atroce nel cinema, morto l’attore della nostra infanziaIl mondo dello spettacolo è spesso illuminato dai riflettori, dai premi e dalle standing ovation, ma dietro ogni sorriso sul palco o davanti alla...