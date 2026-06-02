Cinema gratis sulle spiagge di Napoli | 10 film d'autore alla Rotonda Diaz e a San Giovanni

Dal 5 al 28 giugno torna "Arena", la rassegna all'aperto promossa dal Comune. Quest'anno debutta anche un percorso formativo gratuito sui mestieri del cinema. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Comizi d'amore | Film Documentario Completo di Pier Paolo Pasolini | Inchiesta sull'Italia

Notizie e thread social correlati

Concerto gratis di Stefano Bollani per il Maggio dei Monumenti a Napoli: Rotonda Diaz, il 31 maggioIl 31 maggio, alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, si terrà un concerto gratuito del pianista Stefano Bollani, che chiuderà il ciclo di eventi...

“Masaccio d’Essai”, ad aprile il grande cinema d’autore a San GiovanniA maggio si svolgerà a San Giovanni una nuova edizione del festival dedicato al cinema d’autore.

Temi più discussi: Torna Arena: la rassegna gratuita di cinema sulle spiagge di Napoli; Lidi pubblici, sei in gara: c’è la svolta dei servizi. Sì a docce e wc gratis; Proiezioni Al Lido Mappatella Alla Rotonda Diaz E Vico I Marina A San Giovanni A Teduccio: tutti gli eventi; Torna Arena | la rassegna gratuita di cinema sulle spiagge di Napoli.

Cinema sotto le stelle sulle spiagge di Napoli: un mese di film a ingresso gratis per tuttiDal 5 al 28 giugno 2026 torna Arena, la rassegna di cinema all’aperto ad ingresso gratis che si terrà sulle spiagge di Napoli, portando dieci pellicole d’autore sugli arenili più belli della città. Ci ... msn.com

Napoli: torna 'Arena', cinema gratuito sulle spiagge dal 5 giugnoIl grande cinema gratuito torna sulle spiagge di Napoli, tra Rotonda Diaz e San Giovanni a Teduccio, dal 5 al 28 giugno ... it.blastingnews.com