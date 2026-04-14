Masaccio d’Essai ad aprile il grande cinema d’autore a San Giovanni

A maggio si svolgerà a San Giovanni una nuova edizione del festival dedicato al cinema d’autore. La rassegna si terrà presso il Cinema Teatro Masaccio e prevede una serie di proiezioni di film provenienti da diversi paesi e periodi. L’evento, che si svolge ogni anno, include anche incontri con registi e critici del settore. La programmazione si concentra su pellicole di qualità, con un focus su cinema contemporaneo e innovativo.

Arezzo, 14 aprile 2026 – Prosegue la programmazione di “Masaccio d’Essai” al Cinema Teatro Cinema Teatro Masaccio, che per il mese di aprile 2026 propone un ricco calendario di proiezioni dedicate al cinema d’autore e contemporaneo. Il cartellone si apre questa sera alle 21.30 con “Lady Nazca – La signora delle linee” di Damien Dorsaz, per poi proseguire sabato 18 e domenica 19 aprile con “.Che Dio perdona a tutti” di Pif, in doppia programmazione alle 16.30 e alle 21.30. Martedì 21 e venerdì 24 aprile sarà la volta di “Nouvelle Vague” di Richard Linklater, mentre giovedì 23 aprile alle 21.30 verrà proiettato “Corpi mutanti” di Walter Bencini, alla presenza dello stesso regista, atteso per incontrare il pubblico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Masaccio d’Essai”, ad aprile il grande cinema d’autore a San Giovanni Masaccio d’Essai. Le prossime proiezioni a San GiovanniArezzo, 24 febbraio 2026 – Prosegue a San Giovanni Valdarno la rassegna cinematografica “Masaccio d’Essai”, ospitata al Cinema Teatro Masaccio, punto... A Torino torna il Green Film Lab: sostenibilità al centro del cinema d’autore in programma ad aprileDal 17 al 19 aprile Torino ospiterà un appuntamento di rilievo per il mondo del cinema d’autore: il Green Film Lab, il workshop dedicato alla... Budrio (BO), Museo dell'Ocarina | Ph. Wildlab per San Giovanni in Persiceto, Archivio Bologna Welcome - facebook.com facebook AGGIORNAMENTO Ore 08:14 14/04/2026 A4 MILANO-BRESCIA Sesto San Giovanni #uscitachiusa per veicolo in avaria provenendo da Brescia Uscita consigliata provenendo da Brescia: Monza x.com