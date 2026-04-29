Concerto gratis di Stefano Bollani per il Maggio dei Monumenti a Napoli | Rotonda Diaz il 31 maggio

Il 31 maggio, alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli, si terrà un concerto gratuito del pianista Stefano Bollani, che chiuderà il ciclo di eventi del Maggio dei Monumenti. L’appuntamento si svolgerà nel contesto di una manifestazione dedicata alla valorizzazione dei monumenti e del patrimonio culturale della città. L’evento è aperto al pubblico senza costi di ingresso e rappresenta l’ultima tappa di questa edizione.

Il pianista Stefano Bollani chiuderà il Maggio dei Monumenti con un concerto alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli il 31 maggio.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Napoli a colori: torna il Maggio dei Monumenti: centinaia di eventi gratuiti, concerto finale con BollaniDal 2 maggio al 2 giugno si svolge la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti, promossa e finanziata dal Comune di Napoli. Stefano Bollani torna al Rossetti: a maggio il "Piano solo"Era il 17 febbraio 2025 quando Euritmica proponeva al Rossetti di Trieste – nell’ambito del progetto/residenza Ponte a Nordest (all’interno del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al Monk il jazz eclettico del Nico Gori 4et; Cosa fare a Cagliari nel weekend 25-26 aprile 2026; L’Accademia di Santa Cecilia alla Basilica di Massenzio per l’estate 2026: info e programma. Concerto gratis di Stefano Bollani per il Maggio dei Monumenti a Napoli: Rotonda Diaz, il 31 maggioIl pianista Stefano Bollani chiuderà il Maggio dei Monumenti con un concerto alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli il 31 maggio ... fanpage.it Torna il Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli, c’è anche Stefano Bollani (gratis): ecco il programmaIl programma del Maggio dei Monumenti 2026 a Napoli: dal concerto di Stefano Bollani alle aperture straordinarie. Tutti gli eventi gratis. newscinema.it Il pianista Stefano Bollani chiuderà il Maggio dei Monumenti con un concerto alla Rotonda Diaz sul Lungomare di Napoli il 31 maggio - facebook.com facebook