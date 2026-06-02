Le immagini satellitari mostrano tre strutture ottagonali nello Xinjiang, tra cui rampe di decollo e bunker nucleari. Le strutture sono state individuate come parte di un processo di modernizzazione militare previsto per il 2027. Si tratta di installazioni che potrebbero avere implicazioni sulla capacità difensiva della regione e sulla stabilità dell’area, anche in relazione alle attività militari di Taiwan. Le autorità non hanno ancora fornito commenti ufficiali sulle strutture osservate.

? Domande chiave Cosa nascondono le tre strutture ottagonali identificate dai satelliti?. Come influirà la modernizzazione militare del 2027 sulla stabilità di Taiwan?. Perché Pechino rifiuta ogni negoziato sul controllo degli armamenti nucleari?. Quanto tempo impiegano i satelliti Huoyan-1 a trasmettere l'allerta missilistica?.? In Breve Arsenal nucleare cresciuto da 200 a 600 testate dal 2020.. Obiettivo 1000 unità entro il 2030 secondo il Pentagono.. Satelliti Huoyan-1 rilevano missili balistici entro 90 secondi dal lancio.. Modernizzazione militare cinese prevista per completamento entro il 2027.. L’espansione nucleare cinese nello Xinjiang: nuove infrastrutture di lancio vicino ai silos di Hami. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina: nuove rampe e bunker nucleari nello Xinjiang via satellite

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China Builds Launch Pad Network Near Nuclear Missile Silos in Desert

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