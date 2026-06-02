In Cina, si sono moltiplicate le cosiddette “cucine fantasma”, locali di ristorazione senza clienti visibili, operanti esclusivamente per consegne a domicilio. Le autorità stanno adottando provvedimenti per regolamentare questa tendenza, mentre crescono i timori sulla sicurezza alimentare. Le cucine sono spesso situate in spazi nascosti o non autorizzati, sollevando dubbi sulla qualità e sulla tracciabilità dei cibi preparati.

In Cina sono emerse preoccupazioni riguardo la sicurezza alimentare a causa di quelle che vengono definite “ cucine fantasma “. Pare, infatti, che la tendenza a sfruttare le app per il cibo da asporto, pur non possedendo un negozio fisico, si stia rapidamente diffondendo. Pertanto, è stata imposta la verifica delle licenze degli indirizzi che appaiono operativi nei ristoranti. Una scelta necessaria per garantire che gli alimenti vengano preparati e venduti nel rispetto delle norme. Continuano i tentativi in Cina per regolamentare il settore del cibo da asporto. Affinché sia possibile assicurare la sicurezza dei consumatori, sono state introdotte nuove regole entrate in vigore lunedì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cina, aumentano le “cucine fantasma”: tra provvedimenti e timori per la sicurezza alimentare

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