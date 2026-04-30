In Cina aumentano i viaggi interni e le spese per il turismo

Nel primo trimestre dell'anno, il settore del turismo interno in Cina ha mostrato un aumento sia nel numero di viaggi che nelle spese sostenute dai turisti. I dati ufficiali indicano che la domanda di viaggi all'interno del paese si mantiene forte, con una crescita costante rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. A livello nazionale, le spese per il turismo interno continuano a salire, riflettendo una stabilità del settore.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il mercato del turismo interno in Cina ha registrato una crescita stabile nel primo trimestre dell'anno, sia per numero di viaggi sia per spesa turistica, confermando la solidità della domanda nel settore nazionale del turismo interno. Nel periodo sono stati effettuati oltre 1,9 miliardi di viaggi interni, in aumento del 6% rispetto all'anno precedente, secondo i dati di un'indagine a campione sui viaggiatori domestici condotta dal ministero della Cultura e del Turismo. I residenti urbani hanno effettuato 1,4 miliardi di viaggi, con un incremento del 6,5% rispetto allo scorso anno, mentre i residenti rurali ne hanno compiuti 498 milioni, in crescita del 4,6%.🔗 Leggi su Iltempo.it

CINA IN MOTO: villaggi incredibili che nessuno conosce| EP.3

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