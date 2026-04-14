Tuttofood | cucina italiana e cucine di tutto il mondo per dare risposte a un sistema alimentare sotto pressione

Dal 11 al 14 maggio 2026 si svolgerà a Milano la nuova edizione di TUTTOFOOD, la fiera dedicata al settore alimentare. L’evento si terrà presso il quartiere fieristico di Rho Fiera, con dieci padiglioni e una superficie di circa 85.000 metri quadrati. Sono previsti circa 5.000 espositori provenienti da tutto il mondo, che presenteranno prodotti di cucina italiana e internazionale. La manifestazione si propone di rispondere alle sfide di un sistema alimentare sotto pressione.

Dall’11 al 14 maggio 2026 torna TUTTOFOOD Milano nel quartiere fieristico milanese di Rho Fiera, con 10 padiglioni e 85mila metri 2 netti sold out pronti ad accogliere circa 5.000 espositori, 4.000 top buyer e oltre 100mila visitatori professionali da 80 Paesi, a dispetto dei rischi che una.🔗 Leggi su Parmatoday.it Cucina italiana e cucine del mondo a TuttoFood MilanoDall’11 al 14 maggio 2026 torna TuttoFood Milano nel quartiere di Fiera a Rho, con 10 padiglioni e 85mila metri quadrati netti sold out che... Commercialisti sotto pressione. A marzo 36 scadenze tributarie: "Va ripensato tutto il sistema"Il calendario fiscale di marzo mette sotto pressione gli studi professionali e i contribuenti. Temi più discussi: Carota di Ispica Igp, tour di seminari e riflettori accesi su TuttoFood 2026; Sorì presenta il nuovo packaging del Fior di Latte Julienne, 100% latte campano a Tuttofood 2026; Export alimentare italiano, Unionfood traina con 25 miliardi di euro; La guerra in Iran non tocca Tuttofood: buyer confermati anche dalle zone rosse. Cucina italiana e cucine del mondo a TuttoFood MilanoTorna dall’ 11 al 14 maggio in Fiera a Rho la manifestazione organizzata da Fiere di Parma con 10 padiglioni sold out, circa 5.000 espositori dall’Italia e dal mondo, 4.000 top buyer. Fra le novità, i ... ilgiornale.it TUTTOFOOD Milano 2026: debutta il Forum Internazionale della Cucina ItalianaIn un contesto internazionale complesso, l’evento cresce e introduce il primo Forum sulla cucina italiana come spazio di confronto per la filiera ... horecanews.it Sold out a Tuttofood, cinquemila espositori x.com Consorzio Carota Novella di Ispica IGP a TUTTOFOOD Milano 2026 e seminari in Sicilia per promuovere qualità e tradizione. https://www.freepressonline.it/2026/04/13/carota-novella-di-ispica-igp-a-tuttofood-milano/ #carotanovelladiispica #igp #tuttofood #ag - facebook.com facebook