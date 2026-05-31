Cieli in prevalenza poco nuvolosi in serata possibili rovesci
Per domenica 31 maggio, le previsioni indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi durante il giorno. Nelle ore serali, le nuvole si intensificano e si prevedono piogge e rovesci, con possibilità di temporali. Sono attesi circa 4 millimetri di precipitazioni nelle prossime ore.
Il meteo a Bergamo riserva per domenica 31 maggio cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 4mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3725m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Allerte meteo previste: afa. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Dopo il meteo a Bergamo lo sguardo si sposta sulla Lombardia: per domenica 31 maggio l’alta pressione cede in serata, favorendo l’ingresso di correnti più umide, responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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