Nel 1986, sette pionieri hanno fondato una piccola officina dedicata alle riparazioni di biciclette, dando vita a un gruppo sportivo. Da allora, l’attività si è sviluppata nel tempo, mantenendo viva la passione per le pedalate sul Ticino. Oggi, dopo 40 anni, l’officina continua a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati di ciclismo della zona, con un legame forte tra attività commerciale e sportivo.

? Domande chiave Come ha fatto una piccola officina a creare un gruppo sportivo?. Chi sono i sette pionieri che hanno iniziato tutto nel 1986?. Quali vette iconiche hanno trasformato queste pedalate in vere sfide?. Cosa prevede il programma per la prossima scalata al Monte Amiata?.? In Breve Fondazione nel 1986 con soli sette partecipanti iniziali.. Prime uscite domenicali con percorrenze tra 200 e 250 chilometri.. Partenza per la scalata del Monte Amiata fissata al 26 luglio.. Pedalata su strade bianche programmata per domenica 28 luglio.. Il Gruppo Ciclistico Berra festeggia quaranta anni di storia tra botteghe e pedalate lungo il Ticino. Il Gruppo Ciclistico Berra ha celebrato lo scorso fine settimana il traguardo dei primi 40 anni di attività con una cerimonia sobria e una pedalata celebrativa tra le vie del Ticino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclisti Berra: 40 anni di passione tra bottega e pedalate sul Ticino

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