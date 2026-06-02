Ciclista ferito gravemente dopo una caduta | era diretto sul Gargano ricoverato a Casa Sollievo
Un ciclista di 63 anni è caduto dalla bicicletta e ha riportato ferite gravi sulla strada provinciale 127 tra Petacciato e Montenero di Bisaccia. L’incidente è avvenuto lunedì 1 giugno, mentre il ciclista si dirigeva verso il Gargano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.
Un ciclista di 63 anni originario della provincia di Trento è rimasto gravemente ferito lunedì 1 giugno dopo una violenta caduta dalla bicicletta sulla strada provinciale 127, nel tratto tra Petacciato e Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. L'uomo è stato trasferito d'urgenza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
INCIDENTE IN BICICLETTA Fino a 100000 di Risarcimento
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