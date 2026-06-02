Ciclista ferito gravemente dopo una caduta | era diretto sul Gargano ricoverato a Casa Sollievo

Notizia in breve

Un ciclista di 63 anni è caduto dalla bicicletta e ha riportato ferite gravi sulla strada provinciale 127 tra Petacciato e Montenero di Bisaccia. L’incidente è avvenuto lunedì 1 giugno, mentre il ciclista si dirigeva verso il Gargano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e l’uomo è stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.