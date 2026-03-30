Nel pomeriggio di domenica 29, un uomo di circa 70 anni è caduto dalla moto da cross mentre si trovava in sella. La caduta, avvenuta a causa di una scivolata improvvisa, ha causato gravi ferite. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza e un elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono risultate gravi e si trova in ospedale sotto stretta sorveglianza medica.

Una scivolata improvvisa e l’impatto con l’asfalto. E’ in gravi condizioni un uomo di circa 70 anni che nel pomeriggio di domenica 29 è caduto mentre si trovava in sella alla propria moto da cross. Secondo quanto ricostruito, l’incidente (avvenuto lungo via Uralita, a Ponti Spagna, nel Bondenese poco dopo le 17) non avrebbe coinvolto altri mezzi. Il centauro, dopo esser rimasto vittima del sinistro, è stato soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto insieme ai carabinieri. Quindi è stato stabilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna per le ulteriori cure del caso: come detto, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Violenta caduta con la moto da cross, uomo ferito gravemente: sul posto l'elisoccorso

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