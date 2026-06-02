Un ciclista di 63 anni è stato ricoverato in ospedale dopo un incidente avvenuto sulla SP 127. La caduta improvvisa si è verificata durante un tratto di strada, ma non sono stati specificati i motivi. Durante il trasporto in ambulanza, le condizioni cliniche del ferito sono state monitorate, senza dettagli sui danni o sulle eventuali ferite riportate. La dinamica esatta dell’incidente resta ancora da chiarire.

? Punti chiave Cosa ha causato la caduta improvvisa del ciclista sulla SP 127?. Come sono state le condizioni cliniche del ferito durante il trasporto?. Quali indagini stanno conducendo le forze dell'ordine sulla dinamica dell'incidente?. Perché quel tratto stradale tra Petacciato e Montenero è così pericoloso?.? In Breve Ciclista trentino soccorso dal 118 tra Petacciato e Montenero di Bisaccia. Trasferimento d'urgenza in condizioni gravi presso l'ospedale di San Giovanni Rotondo. Accertamenti tecnici in corso sulla SP 127 per ricostruire la dinamica. Gruppo di compagni di viaggio diretto verso la zona del Gargano. Un ciclista di 63 anni finisce in ospedale dopo una caduta sulla SP 127 tra Petacciato e Montenero di Bisaccia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ciclista di 63 anni in ospedale: violento incidente sulla SP 127

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