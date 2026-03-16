Incidente sulla Pontina auto si scontra con una bici | ciclista grave in ospedale

Un incidente si è verificato sulla Pontina, dove un'auto ha tamponato una bicicletta. Il ciclista coinvolto è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni molto gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso.

L'uomo che si trovava in sella alla bicicletta è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Arezzo, ciclista si scontra con un’auto in viale Amendola: è graveArezzo, 24 gennaio 2026 – È ricoverato in gravi condizioni il ciclista di 34 anni rimasto coinvolto ieri sera in un violento scontro con un’auto in... Leggi anche: Incidente a Galliate, auto contro bici in via Trieste: grave il ciclista Altri aggiornamenti su Incidente sulla Pontina auto si scontra... Temi più discussi: Incidente sulla Pontina tra tir e auto: due morti. Il drone; Incidente sulla Pontina, tir invade la corsia opposta e travolge un'auto: due morti. Traffico in tilt; Antonio Esposito è l'autotrasportatore morto sulla Pontina, la seconda vittima un cittadino bosniaco; Incidente stradale, Tir invade la corsia e travolge un’auto: due morti e un ferito sulla Pontina vicino ad Aprilia. Incidente sulla Pontina, auto si scontra con una bici: ciclista grave in ospedaleL'uomo che si trovava in sella alla bicicletta è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in condizioni molto gravi ... fanpage.it Tragedia sulla Pontina: camion attraversa lo spartitraffico e travolge un’auto. Un mortoIncidente mortale sulla via Pontina ad Aprilia: un camion sfonda lo spartitraffico e invade la corsia opposta colpendo un’auto. Una vittima e traffico in tilt anche sulla Nettunense ... latinaquotidiano.it L'incidente tra viale Pennacchi e la strada Litoranea. Illesi i tre ragazzi, tornavano a Frosinone - facebook.com facebook Bergamo, incidente tra 4 auto sulla provinciale Rivoltana: due morti, bambini tra i feriti x.com