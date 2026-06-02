Ciclismo | Team Beltrami conquista la Toscana con una doppietta

Il team Beltrami ha vinto due tappe consecutive in Toscana, conquistando una doppietta. Andrea Guerra ha ripreso a gareggiare dopo sette mesi di infortunio, tornando in corsa con una strategia di recupero graduale. Rossi ha prevalso in discesa grazie a una mossa tattica che lo ha portato in testa durante le fasi più tecniche della gara. La corsa si è conclusa con questa doppietta del team locale.

? Punti chiave Come ha fatto Andrea Guerra a superare sette mesi di infortunio?. Quale mossa tattica ha permesso a Rossi di vincere in discesa?. Perché queste due vittorie segnano una svolta per il Team Beltrami?. Chi sono i corridori battuti dai campagni reggiani nel finale?.? In Breve Andrea Guerra vince il 70° Giro di Montalbano dopo 7 mesi di infortunio.. Leonardo Rossi batte Alessandro Cattani e Andrea Buti a San Giovanni Valdarno.. Rossi crea un distacco di 14 secondi in discesa durante il Trofeo Città.. Il team manager Stefano Chiari guida la formazione reggiana nella categoria Continental.. Il Team Beltrami domina la Toscana con una doppietta di successi tra Montalbano e San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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