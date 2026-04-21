Kadu trascinante | la Cadi conquista i playoff con una doppietta

Il 20 aprile 2026, al Palattinà, la Cadi Antincendi Futura ha ottenuto la qualificazione ai playoff per la Serie A grazie a una doppietta di un giocatore chiave. La partita ha visto la squadra vincere in modo determinante, assicurandosi il risultato necessario per accedere alla fase successiva del campionato. L'evento ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi presenti nello stadio.

Il Palattinà si è trasformato in un palcoscenico di pura emozione il 20 aprile 2026, quando la Cadi Antincendi Futura ha ufficialmente conquistato il diritto di disputare i playoff per l’accesso alla Serie A. In una sfida di altissimo livello contro il Giovinazzo, la squadra di casa ha ottenuto un pareggio che assume il valore di un traguardo fondamentale, grazie soprattutto a una prestazione individuale travolgente del brasiliano Kadu, autore di due reti decisive. L’impatto di Kadu e il legame indissolubile con il territorio. La serata è stata dominata dal talento di Kadu, arrivato nel campionato di A2 Elite con una spinta impressionante e capace di confermare il proprio status di giocatore rivelazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kadu trascinante: la Cadi conquista i playoff con una doppietta Notizie correlate Leggi anche: Calcio: la Primavera 3 di Danesi conquista i playoff per il secondo anno consecutivo. Carrarese, ’manita’ al Lumezzane. Fanucchi firma una doppietta Leggi anche: Cadi Futura: difesa d’acciaio e scontro diretto per i playoff