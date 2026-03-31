Ciclismo Nella 51ª Coppa Martiri Montemaggio Barbuto batte in volata tutti gli avversari

Nella 51ª edizione della Coppa Martiri Montemaggio, Riccardo Barbuto, ciclista lombardo dell’Equipe Corbettese, ha vinto in volata davanti a tutti gli altri partecipanti. La competizione si è svolta tra i ciclisti dilettanti di prima serie Elite Under 23 e si è conclusa con la vittoria del giovane atleta.

Al giovane lombardo Riccardo Barbuto (foto) dell’Equipe Corbettese è andata la 51esima Coppa Martiri Montemaggio, gara riservata al ciclismo nazionale dilettanti prima serie di Elite Under 23. Battuti negli ultimi 100 metri di due secondi gli avversari rimasti incollati dopo un sali e scendi di 146 km tra i comuni della Valdelsa senese e fiorentina, Barbuto ha trionfato in 3 ore, 36’, 07“ alla media di 40,534 kmh. L’evento ricorda i giovani partigiani trucidati sul Montemaggio dai nazifascisti nel 1944 attraverso quel ciclismo internazionale che ha fatto e continua a fare storia e cultura sportiva sotto le medioevali mura del viale dei Fossi di San Gimignano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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