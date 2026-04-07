Ciclismo Giro dei Paesi Baschi | vince Paul Seixas che stacca tutti in salita

Nel Giro dei Paesi Baschi, Paul Seixas ha vinto la tappa e conquistato la prima posizione in classifica generale. Durante la gara, il ciclista francese ha staccato gli avversari in salita, mettendo in mostra una buona prestazione. La vittoria ha rafforzato la sua posizione in classifica e attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo. La corsa continua con le prossime tappe previste nei prossimi giorni.

Paul Seixas si prende tappa e primo posto in classifica, la Francia ha trovato un nuovo idolo? Il diciannovenne francese Paul Seixas, portacolori della Decathlon CMA CGM Team, ha conquistato la seconda frazione del Giro dei Paesi Baschi, con arrivo sul traguardo di Cuevas de Mendukilo. Lo scatto decisivo è arrivato sulle rampe del Gran Premio della Montagna di San Miguel de Aralar. Durante l’ascesa, Seixas è stato autore di un’accelerazione decisiva che ha progressivamente sgranato il gruppo dei favoriti. Constatata l’impossibilità degli avversari di mantenere lo stesso ritmo, il leader ha proseguito l’azione in solitaria, aumentando il proprio margine di vantaggio fino alla linea di arrivo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Il futuro del ciclismo è qui! La stella di Paul #Seixas brilla fortissima. Due tappe su due al Giro dei Paesi Baschi con un'impressionante prova di forza in salita #itzulia2026 x.com

Ethan Hayter fa felice un bambino sulle strade dei Paesi Baschi. Gesti semplici, ma sempre belli. - facebook.com facebook