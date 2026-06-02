Ciclismo - Il personaggio Vingegaard lanciato da Petersen grazie a Fanini

Il ciclista ha vinto una gara importante, entrando nel gruppo di chi ha conquistato tutte e tre le principali corse a tappe. La vittoria è stata favorita da un'azione di un altro corridore, che ha lanciato l’atleta verso il successo. La vittoria ha radici nella regione lucchese.

Il trionfo di Vingegaard, entrato nel club di coloro che hanno vinto in carriera Tour de France, Giro e Vuelta, ha radici lucchesi. L’ex dipendente del mercato del pesce, infatti, è il primo danese nella storia a vincere la corsa rosa. Ma si può dire che il ciclismo, almeno a livello professionistico, nella nazione scandinava, l’ha portato Ivano Fanini, autentico pioniere delle due ruote internazionali. Fu tra i primi, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, a intuire la necessità di globalizzare il movimento ciclistico, in un’epoca in cui il professionismo era quasi esclusivamente dominio di Italia, Belgio, Francia, Spagna e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Una vita per il ciclismo. Fanini “Stella d’Oro“. E’ il primo a riceverlaUn ciclista lucchese ha ricevuto per la prima volta nella storia il riconoscimento più alto dello sport italiano, la Stella d’oro al merito del Coni.

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