Ciclismo - La storia Fanini grande talent-scout I figli dei suoi atleti super

Quasi un destino. A poche ore dalla "Milano-Sanremo", si è verificata una coincidenza tanto rara quanto significativa per il patron di " Amore & Vita ", Ivano Fanini. Nel medesimo giorno, infatti, due tra le più prestigiose corse a tappe del calendario WorldTour – la "Tirreno-Adriatico" e la Parigi-Nizza – hanno visto trionfare nell’ultima tappa, due giovani campioni accomunati da un particolare legame con la storia della squadra della Piana: sono entrambi figli di ex corridori che hanno vestito la storica maglia del team Fanini. A conquistare la tappa conclusiva della Parigi-Nizza è stato il talento francese Lenny Martinez, portacolori della "Bahrain Victorious", mentre, alla "Tirreno-Adriatico", la vittoria è andata allo sprinter azzurro Jonathan Milan, in forza alla "Lidl–Trek". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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