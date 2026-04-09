Un ciclista lucchese ha ricevuto per la prima volta nella storia il riconoscimento più alto dello sport italiano, la Stella d’oro al merito del Coni. L’atleta, noto nel mondo del ciclismo, ha ottenuto questa onorificenza, chiamata anche “Fanini Stella d’Oro”, per la sua lunga carriera dedicata alle due ruote. È il primo rappresentante della sua città a ricevere questa onorificenza in ogni disciplina sportiva.

Per la prima volta nella storia ad un lucchese, in ogni disciplina, è stato riconosciuto il massimo riconoscimento dello sport italiano: la Stella d’oro al merito del Coni. Si tratta dell’imprenditore Ivano Fanini di Capannori, storico patron di squadre ciclistiche professionistiche. Ne ha avute anche diverse nella stessa annata. La notizia era nell’aria perché la lettera firmata dal presidente Luciano Buonfiglio, è arrivata da settimane. Ma prima si attendeva la data ufficiale della premiazione, che avverrà il 21 aprile a Roma nel salone d’onore del Coni. La stella d’oro richiede 30 anni di attività e viene concessa a chi ha contribuito a far crescere in maniera determinante lo sport italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una vita per il ciclismo. Fanini “Stella d’Oro“. E’ il primo a riceverla

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Una vita per il ciclismo. Fanini Stella d’Oro. E’ il primo a riceverlaAl patron di Amore & Vita la massima onoreficenza riconosciuta dal Coni. La consegna il 21 aprile a Roma. Un riconoscimento per i 30 anni di attività. lanazione.it

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