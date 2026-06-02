ciclismo gabbrielleschi vince il giro dei tre comuni allievi

Notizia in breve

Un ciclista livornese ha vinto la tappa finale del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti. La gara si è conclusa con questa vittoria, dopo diverse tappe disputate. La competizione si è svolta con numerosi partecipanti, e il vincitore ha tagliato il traguardo per primo. La giornata si è conclusa con la premiazione dei migliori, mentre la corsa si è svolta senza incidenti rilevanti.