Ciclismo Gabbrielleschi vince il Giro dei Tre Comuni allievi
Un ciclista livornese ha vinto la tappa finale del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti. La gara si è conclusa con questa vittoria, dopo diverse tappe disputate. La competizione si è svolta con numerosi partecipanti, e il vincitore ha tagliato il traguardo per primo. La giornata si è conclusa con la premiazione dei migliori, mentre la corsa si è svolta senza incidenti rilevanti.
Ponsacco, 2 giugno 2026 – Livornesi alla ribalta e vincitori nella giornata finale del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti. Andrea Mori della Iperfinish Stabbia diretta dall’ex professionista Elia Favilli, si è affermato in volata nella terza e conclusiva tappa da Cenaia a Ponsacco regolando un gruppo di 28 corridori mentre Gioele Gabbrielleschi si è difeso dall’attacco del laziale Fiacco, secondo in classifica a soli due secondi, aggiudicandosi definitivamente il Giro 2026 e la speciale maglia bianca prevista dall’organizzazione curata dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco. Giusta conclusione in quanto Gabbrielleschi (suo padre... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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