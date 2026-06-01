Ciclismo | Astara vince la seconda tappa del Giro dei Tre Comuni

Niccolò Astara, ciclista dell'S.C. Cotignolese, ha vinto la seconda tappa del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti, disputata a Cenaia. L’atleta emiliano si è imposto sul traguardo di via Vittorio Veneto nel centro del paese, confermando il suo ruolo di velocista. La gara si è conclusa con Astara che ha preceduto gli altri concorrenti, mantenendo la leadership ottenuta nella prima tappa.

Cenaia,1° giugno 2026 – L’emiliano Niccolò Astara della S.C. Cotignolese si è confermato eccellente velocista imponendosi sul traguardo di via Vittorio Veneto nel centro di Cenaia al termine della seconda tappa del Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti per allievi. Tre i momenti salienti della frazione condotta a quasi 44 di media. I due traguardi volanti a Cenaia vinti da Mattia Gastasini (Uc Empolese) con la conquista della speciale maglia rossa al termine della tappa, la foratura del leader della classifica Gabbrielleschi autore di un rientro spettacolare nel gruppo e la volata finale che ha esaltato le doti di Astara e quelle di Frosini, il toscano già vincitore di 4 gare che ha ottenuto il secondo posto, mentre terzo è giunto l’ottimo umbro Longari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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