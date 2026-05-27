Ciclismo da domenica a martedì il Giro dei Tre Comuni

Crespina (Pisa), 27 maggio 2025 – Una delle gare più importanti in Toscana della categoria allievi è il Giro dei Tre Comuni-Memorial Silvano Marchetti organizzato dalla Ciclistica Mobilieri Ponsacco e la cui quarta edizione in programma da domenica 31 maggio a martedì 2 Giugno è stata presentata ufficialmente presso la sala consiliare del Comune di Crespina Lorenzana. Quest’anno saranno 26 le squadre presenti delle quali 12 toscane per un totale di 120 atleti di 15 e 16 anni. Tre le tappe con una cronometro individuale nella prima giornata da Acciaiolo a Lorenzana e due frazioni in linea. Durante la cerimonia di presentazione con il sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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