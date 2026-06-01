Rossi trionfa al trofeo Città di San Giovanni

Notizia in breve

Leonardo Rossi ha vinto il Trofeo Città di San Giovanni, una gara nazionale riservata a categoria Elite e Under 23, organizzata dalla Polisport Mercatale. La corsa si è svolta con un percorso selettivo e si è conclusa con una fase combattuta negli ultimi chilometri. La competizione ha coinvolto diversi corridori che hanno partecipato in una gara che si è protratta fino alla fine.