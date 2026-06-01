Rossi trionfa al trofeo Città di San Giovanni
Leonardo Rossi ha vinto il Trofeo Città di San Giovanni, una gara nazionale riservata a categoria Elite e Under 23, organizzata dalla Polisport Mercatale. La corsa si è svolta con un percorso selettivo e si è conclusa con una fase combattuta negli ultimi chilometri. La competizione ha coinvolto diversi corridori che hanno partecipato in una gara che si è protratta fino alla fine.
Una corsa selettiva e combattuta fino agli ultimi chilometri ha incoronato Leonardo Rossi nel Trofeo Città di San Giovanni, gara nazionale per Elite e Under 23 organizzata dalla Polisport Mercatale. Il corridore della Beltrami Tre Colli ha trovato l’azione vincente nel finale, staccando i rivali e presentandosi da solo sul traguardo dopo 174 chilometri percorsi alla media di oltre 40 chilometri orari. Alla manifestazione hanno preso parte ben 180 atleti in rappresentanza di molte delle migliori formazioni italiane e di alcune squadre straniere. Una partecipazione di alto livello che ha confermato il prestigio dell’appuntamento sangiovannese.... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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