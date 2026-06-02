Samuel Chukwueze lascia il Fulham e si prepara a tornare al Milan per la prossima stagione. L’esterno nigeriano, che ha giocato con il club inglese questa stagione, non sarà riscattato e potrebbe dunque tornare in rossonero. La sua avventura a Fulham si è conclusa senza un accordo definitivo, lasciando aperta la possibilità di un ritorno in Italia. La società sta valutando le opzioni per il futuro del giocatore.

Samuel Chukwueze è pronto a tornare al Milan in vista della prossima stagione con l’esterno nigeriano che non sarà riscattato dal Fulham dove ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi. Il Milan fa cassa con le cessioni di Chukwueze e Jimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it Il classe 1999 non sembra rientrare nei piani dei rossoneri in ottica futura con il Milan che vorrebbe cercare di chiudere la cessione a titolo definitivo. Al momento non sembrano esserci delle vere e proprie trattative per l’addio di Chukwueze al Milan, ma, secondo quanto riportato dalla redazione di Milanlive.it, il Villarreal starebbe pensando di fare un’offerta per l’ala offensiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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© Calciomercato.it - Chukwueze saluta il Fulham e torna al Milan, nuova opzione per il futuro

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