Il Fulham ha deciso di esercitare l’opzione di riscatto su Samuel Chukwueze, l’esterno nigeriano che ha disputato le sue prime partite in Premier League in prestito dal Milan. La società londinese ha comunicato di voler continuare a contare sul giocatore, mentre la squadra milanese ha incassato una cifra legata al trasferimento. La trattativa tra le due parti si è conclusa con successo.

L’avventura di Samuel Chukwueze in Premier League proseguirà. Il Fulham è convinto dell’esterno nigeriano e vuole riscattare il giocatore preso in prestito dal Milan. Con questa operazione, la dirigenza intravede i primi passi verso un tesoretto utile per la prossima sessione di calciomercato. Chukwueze ha convinto: il Fulham prepara il riscatto. L’operazione di mercato che porterà definitivamente Chukwueze al Fulham sembra destinata a chiudersi positivamente per entrambi i protagonisti: il nigeriano, quest’estate, ha colto l’occasione per trasferirsi in Inghilterra e trovare spazio. L’obiettivo? Mettersi in mostra, soprattutto in vista della Coppa d’Africa disputata questo inverno. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Chukwueze convince in Premier: il Fulham pronto al riscatto, il Milan incassa

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