Samuel Chukwueze è una delle incognite per il mercato estivo del Milan, ora più vicina a essere risolta. Il Fulham ha fatto sapere al club rossonero di avere intenzione di esercitare il riscatto per l'esterno nigeriano. La prima puntata era andata in scena in estate, quando il Fulham aveva preso Chukwueze in prestito con un diritto di riscatto da 24 milioni. Chukwueze ha giocato una buona stagione in Premier League, su livelli sicuramente superiori ai suoi anni italiani. Prima e dopo la Coppa d'Africa, giocata con la Nigeria, per il Fulham è stato un titolare o un'alternativa per l'ultima mezz'ora. Il giorno migliore è stato il 2 dicembre, quando Chukwueze ha segnato una doppietta in Premier League contro il Manchester City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, Chukwueze ti fa ricco: il Fulham vuole riscattarlo, le cifre

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