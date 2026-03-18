Tre giorni prima del referendum, Giorgia Meloni è stata intervistata da Fedez in un podcast. La conversazione ha attirato l’attenzione di molti, poiché rappresenta un modo diverso di comunicare con il pubblico più giovane. Meloni ha affrontato temi legati alla politica e alle prossime scelte degli italiani, offrendo uno sguardo diretto e informale sulla sua posizione.

Giorgia Meloni sceglie una strada inusuale per la politica italiana: parlare direttamente ai giovani attraverso un podcast. La presidente del Consiglio sarà infatti ospite del Pulp Podcast, in una puntata che andrà online il 19 marzo, a soli due giorni dal voto sul referendum sulla giustizia. Una mossa che molti leggono come un tentativo decisivo per intercettare gli indecisi e spostare l’ago della bilancia verso il Sì. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Il contesto è fondamentale per capire la portata della scelta. Il podcast, seguito da oltre 300mila iscritti su YouTube, ha un pubblico prevalentemente giovane e abituato a contenuti lunghi, spesso superiori all’ora e mezza. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Meloni intervistata da Fedez: perché questo video, a tre giorni dal referendum, può cambiare tutto

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