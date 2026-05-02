Milan Musah può restare | ecco perché Chukwueze e il ‘limite’ del 3-5-2

Il calciomercato del Milan si concentra su Musah e Chukwueze, che potrebbero tornare in Italia dopo la fine della stagione. La società sta valutando le possibilità di confermare entrambi i giocatori, considerando anche le strategie tattiche e le esigenze della squadra. La trattativa riguarda i trasferimenti e le eventuali proroghe di contratto, con particolare attenzione alle condizioni di mercato e agli accordi già stipulati.

Continua la stagione del Milan con l'obiettivo chiaro di tornare a giocare la prossima edizione della Champions League. Ai rossoneri mancano 6 punti per avere la certezza matematica di giocare di nuovo nella massima competizione europea. Poi ci sarà un mercato importante per il presente e il futuro del club. Potrebbe esserci qualche prestito da parte della dirigenza del Milan, cosa accaduto anche la scorsa estate. Tra i giocatori prestati dai rossoneri ci sono anche Musah e Chukwueze. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il primo sembra destinato a tornare a Milano dopo una stagione deludente all'Atalanta. Il secondo, invece, resta in bilico: il Fulham vorrebbe abbassare il riscatto fissato a quota 24 milioni di euro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Musah può restare: ecco perché. Chukwueze e il ‘limite’ del 3-5-2 Notizie correlate Milan in prestito: torna Chukwueze. Le tempistiche di Zeroli. Morata KO. Musah trova il golTanti cambiamenti del Milan in estate: cessioni, arrivi e giocatori mandati in prestito. Milan, il borsino dei prestiti: tesoretto Chukwueze, Bondo e Musah verso il ritornoTra un paio di mesi il Milan potrebbe tuffarsi in un mare dorato da oltre 100 milioni di euro. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Musah torna al Milan, ma solo di passaggio? Il piano rossonero per l’estate; Adani svela perché Allegri deve restare al Milan la prossima stagione: Vorrei che continuasse; De Bruyne resta al Napoli? Il belga ha preso una decisione sul proprio futuro; Dai Mondiali al rinnovo, Bremer non si sbilancia: Resto alla Juve? Ne parleremo con calma. Musah, tra Atalanta e Milan: qual è il futuro del centrocampista? La notiziaI mercati esteri, in particolare la Premier League e la Liga (dove Musah si era messo in luce con la maglia del Valencia), restano le finestre più probabili. Saranno settimane intense per il ... milannews24.com Repubblica - Milan, incredibile Fullkrug: si è rotto il dito di un piede, quanto può restare fuoriIl Milan perde per diverse settimane Niclas Fullkrug. A pochi giorni dall'arrivo in rossonero, in prestito con diritto di riscatto (a 5 milioni di euro) dal West Ham, l'attaccante tedesco va ko e si ... calciomercato.com #Milan e #Goretzka: contatti proficui con gli agenti. Traguardo più vicino #Calciomercato #SempreMilan x.com Milan, l'erede di Theo Hernández arriva dalla Bundesliga: il nome che infiamma il mercato #Calciomercato #milan #SempreMilan - facebook.com facebook