CHR Group acquisisce Rmoni e Andy per affermarsi come partner digitale di riferimento nel settore della ristorazione

Da corrieretoscano.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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CHR Group ha acquisito Rmoni e Andy, due aziende specializzate in soluzioni digitali per la ristorazione. L’operazione mira a rafforzare la presenza nel settore e a offrire servizi integrati ai clienti. Le due società continueranno a operare sotto il loro marchio, con team dedicati. L’acquisto si inserisce in un piano di espansione internazionale annunciato dalla società. I dettagli finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE La strategia di crescita internazionale sarà sostenuta da un nuovo investimento strategico da parte di PSG Equity e dal continuo sostegno dell’investitore esistente Verto   MILANO, 2 giugno 2026  PRNewswire — CHR Group (“CHR”), leader europeo nel settore dei software per la sicurezza alimentare digitale, la conformità normativa e la gestione della ristorazione, ha annunciato oggi l’acquisizione di Rmoni e Andy, due importanti aziende tecnologiche specializzate nella digitalizzazione delle operazioni di ristorazione.        Per leggere il comunicato stampa completo, fare clicqui   Rmoni, azienda con... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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