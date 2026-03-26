Digitale Minsait Indra group premiata da Salesforce come partner innovativo per Pa centrale italiana

Minsait, società del gruppo Indra, è stata riconosciuta come partner innovativo da Salesforce per il settore pubblico centrale in Italia. La premiazione si è svolta recentemente e riguarda le capacità della società nel supportare le amministrazioni pubbliche nella transizione digitale. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e conferma il ruolo di Minsait nel settore della tecnologia e dell’innovazione per il settore pubblico italiano.

Roma, 26 mar. (AdnkronosLabitalia) - Minsait, società di Indra Group leader nella trasformazione digitale, è stata premiata da Salesforce nella categoria Top Innovative Partner per la Pubblica amministrazione centrale (Pac) italiana, durante il Partner Summit, organizzato da Salesforce ieri a Milano. Il riconoscimento valorizza in particolare la capacità di Minsait di guidare con successo un progetto strategico di digitalizzazione in ambito Pac, basato sull'evoluzione delle piattaforme crm e sull'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale come Agentforce. L'iniziativa ha contribuito a migliorare la gestione dei processi, l'efficienza operativa e la qualità dell'interazione tra istituzioni, cittadini e operatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Digitale, Minsait (Indra group) premiata da Salesforce come partner innovativo per Pa centrale italiana Articoli correlati Leggi anche: F1, al via una collaborazione tra Indra Group e il team Alpine Leggi anche: centrale district e avis milano: donazione da gi group, il grande cuore del distretto per la città olimpica Altri aggiornamenti su Digitale Minsait Indra group premiata... Minsait premiata dalla Camera di commercio di Spagna come azienda dell’annoMinsait (Indra Group) è stata premiata dalla Camera di commercio di Spagna in Italia come azienda dell’anno per il suo contributo alla trasformazione digitale di aziende e istituzioni italiane. Il ... gazzettadisalerno.it Minsait insignita del titolo di azienda dell’anno dalla Camera di commercio di SpagnaMinsait (Indra Group) ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di azienda dell’anno dalla Camera di commercio di Spagna in Italia per il suo impegno nella trasformazione digitale di aziende e ... nordest24.it