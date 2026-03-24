Montelabbate (Pesaro Urbino), 24 marzo 2026 – Montelabbate saluta con profonda commozione Giancarlo Girolomoni, venuto a mancare, all’età di 74 anni, dopo una lunga malattia affrontata con coraggio e dignità. Protagonista della storia dell’ Albergo Ristorante del Castello, Giancarlo ha rappresentato per decenni un “ punto di riferimento per la comunità locale”, come riferiscono comuni cittadini e addetti del settore. L’attività, nata nel 1969 grazie alla madre Irene Ceppetelli, ha trovato in lui e nella moglie Laura la forza per crescere e rinnovarsi nel tempo, fino a diventare una realtà apprezzata da una clientela sempre più ampia. “Incubo Maldive: quattro biglietti aerei, oltre 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giancarlo, storico titolare del ‘Castello’. “Per decenni punto di riferimento della ristorazione”

Articoli correlati

Leggi anche: Mondo della ristorazione in lutto, addio allo storico titolare della trattoria del territorio

Punto di riferimento per generazioni di giovani: addio a don Bruno Bertelli, storico parroco del forliveseDon Bruno, ordinato sacerdote a Forlimpopoli nel 1968, nel 1975 fu nominato parroco di Grisignano e, dal 1998, di San Martino in Strada Un nuovo...

Una selezione di notizie su Addio a Giancarlo storico titolare del...

Temi più discussi: Addio a Giancarlo, storico titolare del ‘Castello’. Per decenni punto di riferimento della ristorazione; Addio a Giancarlo Girolomoni, storico ristoratore di Montelabbate; Portofino, addio a Giancarlo Prato: il barcaiolo amico di Roger Moore; L’addio a Giancarlo, il malato di Sla più longevo d’Italia. Combatteva con la malattia da 35 anni.

Addio a Giancarlo, storico titolare del ‘Castello’. Per decenni punto di riferimento della ristorazioneGiancarlo Girolomoni aveva 74 anni. Ha guidato dal ’69 il noto albergo-ristorante di Montelabbate, punto di riferimento per tanti. Nel suo locale da tutta la provincia e non solo ... ilrestodelcarlino.it

L’addio a Giancarlo, il malato di Sla più longevo d’Italia. Combatteva con la malattia da 35 anniUn respiratore artificiale portatile gli ha permesso di vivere così a lungo nella sua casa di Barge. Una storia di straordinaria forza ... msn.com

Palermo, lutto al Bar Italico: addio a Renato Tarantino Palermo piange Renato Tarantino, storico dipendente del Bar Italico, dove ha lavorato per oltre 30 anni diventando una vera colonna portante dell’attività. A darne notizia è lo stesso staff del locale, che i facebook

Scontro fatale in auto, lutto cittadino per l'addio a Gianfranco x.com