L'Inter ha rinunciato al trasferimento di Nico Paz, che non ha raggiunto un accordo con il club. La società continua a cercare un giocatore che possa rafforzare la rosa e sta valutando altre opzioni sul mercato. La trattativa per Paz si è conclusa senza esito positivo, mentre i dirigenti sono ancora impegnati nelle negoziazioni per trovare un sostituto. La finestra di mercato è appena iniziata e l'attenzione resta alta sulle prossime mosse.

di Alberto Petrosilli Chivu attende ancora un rinforzo capace di cambiare volto alla squadra: la dirigenza valuta le alternative a Nico Paz. L’ Inter non considera ancora concluso il proprio mercato e continua a lavorare per individuare quello che potrebbe essere l’ultimo innesto della sessione estiva. L’obiettivo è chiaro: regalare a Cristian Chivu un giocatore in grado di aumentare la qualità della rosa e offrire nuove soluzioni tattiche. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo il Corriere dello Sport, il nome che aveva acceso maggiormente la fantasia della dirigenza era quello di Nico Paz. Il talento argentino veniva ritenuto il profilo ideale per caratteristiche tecniche, margini di crescita e capacità di agire tra le linee. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu e la caccia al colpo da urlo: sfuma Nico Paz, ma il mercato nerazzurro è appena iniziato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mercato Inter, Nico Paz può arrivare in nerazzurro! Servono due cessioni: ecco il pianoIl mercato dell'Inter si muove con l’obiettivo di portare in squadra Nico Paz, anche se il trasferimento comporta un investimento considerevole.

Nico Paz Inter, il sogno di mercato nerazzurro si complica: le ultime indiscrezioni dalla SpagnaLe trattative per il trasferimento di Nico Paz all'Inter si sono complicate a causa della concorrenza di un club spagnolo.

Temi più discussi: Chivu: Bene Diouf Il mercato servirà ad aggiungere nuove certezze; Chivu pensa a un'alternativa al 3-5-2? Bergomi dà un consiglio all'Inter: Un giocatore sarebbe l'ideale; Chivu, i trionfi e la firma. Arriva il rinnovo con l’Inter. Da Conte a Sarri, è domino; Bergomi: Lautaro, che visione. Nico Paz perfetto per l'Inter, Dimarco come Brehme.

L'Inter è già proiettata verso il futuro, con il tecnico Cristian Chivu al centro di un vertice strategico con la dirigenza del club. L'incontro, durato circa tre ore, ha tracciato le linee guida per la prossima stagione, con il rinnovo dell'allenatore romeno fino al 2028, c x.com

Inter, Nico Paz guida il cambiamento: la svolta di Oaktree e il nuovo modulo di ChivuNico Paz è l'obiettivo numero uno dell'Inter sul mercato: c'è il sì di Oaktree, ma va superato l'ostacolo Mourinho. E Chivu già pensa a un nuovo modulo. sport.virgilio.it

Inter, il piano sul mercato e 3 colpi per Chivu: Nico Paz? Budget importanteIl club nerazzurro ha già stabilito la strategia sul mercato: l'obiettivo è alzare l'asticella e fare meglio in Champions League ... msn.com