Le trattative per il trasferimento di Nico Paz all'Inter si sono complicate a causa della concorrenza di un club spagnolo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la dirigenza milanese avrebbe incontrato difficoltà nel ottenere l'accordo per il cartellino del fantasista. La situazione resta in evoluzione, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione della trattativa.

Inter News 24 Nico Paz Inter, la dirigenza milanese si vede sconfitta di fronte alla concorrenza dei Blancos per il cartellino del fantasista. Il futuro di Nico Paz, il giovanissimo trequartista argentino dotato di una tecnica sopraffina e di una visione di gioco fuori dal comune, anima le discussioni tra Italia e Spagna. Sebbene il club madrileno stia lavorando intensamente per riacquistare l’intero cartellino, l’interesse dei nerazzurri resta vivissimo. La società di Viale della Liberazione segue da tempo la crescita del ragazzo, diventato un elemento imprescindibile per la formazione lariana e un profilo ideale per il progetto tecnico di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz Inter, il sogno di mercato nerazzurro si complica: le ultime indiscrezioni dalla Spagna

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