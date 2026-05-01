Mercato Inter Nico Paz può arrivare in nerazzurro! Servono due cessioni | ecco il piano

Il mercato dell'Inter si muove con l’obiettivo di portare in squadra Nico Paz, anche se il trasferimento comporta un investimento considerevole. Per poter finalizzare l’affare, è necessario liberarsi di due giocatori attraverso cessioni. La trattativa continua a essere in fase di definizione, con i club interessati a trovare un accordo che possa facilitare l’arrivo del calciatore. La situazione rimane sotto osservazione nelle prossime settimane.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, Nico Paz può davvero arrivare in nerazzurro nonostante i costi elevati: servono due cessioni. Il piano. Non è un mistero che da tempo nei pensieri dell’Inter ci sia Nico Paz. La situazione legata al giocatore non è affatto semplice, trattandosi di una matassa intricata che solo il Real Madrid potrebbe sbrogliare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, la speranza della dirigenza nerazzurra è quella di convincere il talento argentino a forzare la mano in estate, proprio quando le Merengues lo riporteranno a casa con l’ipotesi di lasciarlo a disposizione del nuovo allenatore. Il giovane fantasista è considerato l’innesto ideale per la rosa guidata da Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

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Frattesi MI PREOCCUPA ||| INTER, Le Cessioni Per il Colpo NICO PAZ

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