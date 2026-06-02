La Diocesi di Macerata, domenica, ha celebrato la conclusione dell’anno pastorale 2025-26 all’Abbadia di Fiastra. L’evento, guidato dal vescovo Nazzareno Marconi, ha previsto un pomeriggio di pellegrinaggio e incontri, oltre alla santa messa. Nell’omelia si è parlato anche dell’istituzione di nuovi ministri. I candidati al Ministero dei Lettori sono: Alessandra Campolo, Floriana Carletti, Monica Castellani, Roberto Delle Foglie, Francesco Paolo D’Onghia, Leila Giuggioloni, Paola Guardabassi, Alessandro Machella, Massimo Marinacci, Giovanni Piccinini, Gabriele Principi, Giovanni Wang. Il lettore ha un ruolo attivo e di grande responsabilità nella comunità per la proclamazione della Parola, guida, catechesi e animazione spirituale dei piccoli e degli adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiusura dell’anno pastorale all’Abbadia per la Diocesi

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