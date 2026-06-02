Chiusura dell’anno pastorale all’Abbadia per la Diocesi
La Diocesi di Macerata ha concluso l’anno pastorale 2025-26 con una cerimonia all’Abbadia di Fiastra domenica.
La Diocesi di Macerata, domenica, ha celebrato la conclusione dell’anno pastorale 2025-26 all’Abbadia di Fiastra. L’evento, guidato dal vescovo Nazzareno Marconi, ha previsto un pomeriggio di pellegrinaggio e incontri, oltre alla santa messa. Nell’omelia si è parlato anche dell’istituzione di nuovi ministri. I candidati al Ministero dei Lettori sono: Alessandra Campolo, Floriana Carletti, Monica Castellani, Roberto Delle Foglie, Francesco Paolo D’Onghia, Leila Giuggioloni, Paola Guardabassi, Alessandro Machella, Massimo Marinacci, Giovanni Piccinini, Gabriele Principi, Giovanni Wang. Il lettore ha un ruolo attivo e di grande responsabilità nella comunità per la proclamazione della Parola, guida, catechesi e animazione spirituale dei piccoli e degli adulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Vi ricordiamo che a partire dalle 15.30 trasmetteremo in diretta La Chiusura dell'Anno Pastorale della Diocesi di Macerata sulla nostra emittente canale 89, streaming, app e web www.marchemedia.com facebook
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