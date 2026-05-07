Messina ricorda Mons Ignazio Cannavò | guida pastorale tra fede servizio e storia della diocesi

A cinquant’anni dal suo ingresso nella diocesi di Messina, viene ricordato monsignor Ignazio Cannavò, figura di spicco della Chiesa locale nel secondo Novecento. La sua presenza ha segnato un’epoca di impegno pastorale e di servizio alla comunità, lasciando un’eredità che ancora oggi viene riconosciuta e celebrata. La commemorazione si concentra sull’attività e il ruolo svolto dal sacerdote nel corso degli anni nella diocesi messinese.

A cinquant’anni dal suo ingresso nella diocesi di Messina, torna vivo il ricordo di monsignor Ignazio Cannavò, figura centrale della Chiesa messinese del secondo Novecento. A commemorarlo è il Movimento Nuova Presenza “Giorgio La Pira”, che ha voluto ricordare il 6 maggio 1976, giorno in cui.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Messina ricorda il Tempio della Rogazione Evangelica: un secolo di fede e memoria“Cari Confratelli, oggi, Sabato Santo, nel clima di silenzio che ci circonda, con la mente e il cuore ritorniamo a casa, a Messina, dove il giorno di... Leggi anche: Diocesi di Reggio Emilia: cinque nuovi diaconi e presbiteri, un futuro di fede e competenze al servizio della comunità. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Messina ricorda Mons. Ignazio Cannavò: guida pastorale tra fede, servizio e storia della diocesi; Nel ricordo di Mons. Ignazio Cannavò.