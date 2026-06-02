Due persone sono state fermate con l’accusa di aver ucciso e poi dato alle fiamme quattro uomini pakistani, trovati morti all’interno di un minivan nella stazione di servizio di Amendolara. I corpi sono stati ritrovati carbonizzati e il fatto è stato confermato dalla dinamica ricostruita sul luogo.

AGI - Sono stati chiusi e arsi vivi nel minivan: nessun dubbio sulla dinamica di quanto accaduto nella stazione di servizio di Amendolara, nel Cosentino, dove ieri sono stati trovati quattro cadaveri carbonizzati. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dagli investigatori, mostrano l'orribile dinamica di quanto accaduto. Dai frame si vedono due cittadini stranieri uscire velocemente dal minivan mentre dal cofano esce fumo. Uno cerca di tenere chiusa la portiera per non far uscire i connazionali mentre il complice presumibilmente afferra la pistola erogatrice per cospargere il mezzo di carburante. Quest'ultimo poi scappa per bloccare la portiera e dalle immagini si vede che dall'interno le vittime cercano di forzarla per uscire ma restano intrappolate. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chiusi nel minivan e poi dati alle fiamme. Due fermi per l'omicidio di quattro pakistani

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