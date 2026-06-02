Chiude per una notte l' ingresso della A14 Pescara Nord direzione Bari

Da ilpescara.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, l’ingresso della A14 Pescara Nord in direzione Bari sarà chiuso. La chiusura riguarda la rampa di entrata di Pescara Nord Città Sant’Angelo, che resterà chiusa dalle 22 alle 6. La chiusura è stata decisa per permettere alcuni lavori di manutenzione. La circolazione proveniente da questa direzione sarà deviata su percorsi alternativi.

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Chiude per una notte l’entrata della A14 Pescara Nord verso Bari. Nello specifico, dalle 22 del 3 giugno e fino alle 6 del 4, resterà chiusa al traffico la stazione di Pescara Nord Città Sant'Angelo (Pescara), limitatamente alla rampa di entrata in direzione di Bari, per consentire lo svolgimento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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