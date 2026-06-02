Chiude per una notte l' ingresso della A14 Pescara Nord direzione Bari

Notizia in breve

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno, l’ingresso della A14 Pescara Nord in direzione Bari sarà chiuso. La chiusura riguarda la rampa di entrata di Pescara Nord Città Sant’Angelo, che resterà chiusa dalle 22 alle 6. La chiusura è stata decisa per permettere alcuni lavori di manutenzione. La circolazione proveniente da questa direzione sarà deviata su percorsi alternativi.