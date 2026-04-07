Chiude per una notte il tratto di A14 tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo

Da martedì sera alle 22 alle prime ore di mercoledì mattina alle 6, il tratto dell’autostrada A14 tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant’Angelo in direzione Pescara-Bari sarà interdetto al traffico. La chiusura è prevista per permettere i lavori di pavimentazione lungo quella porzione di strada. Durante questo intervallo, nessun veicolo potrà attraversare questa sezione dell’autostrada in entrambe le direzioni.

Dalle 22 di martedì 7 aprile alle 6 di mercoledì 8 non si potrà transitare nel tratto di autostrada in direzione Pescara-Bari. Le informazioni fornite da Aspi Sarà chiuso dalle 22 di martedì 7 aprile alle 6 di mercoledì 8 aprile il tratto della A14 compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo in direzione Pescara-Bari per consentire i lavori di pavimentazione. Di conseguenza, nel suddetto tratto, non saranno accessibili l'area di servizio Torre Cerrano ovest e l'area di parcheggio Fonte Antica ovest. In una nota, Autostrade per l’Italia precisa che verrà istituito il divieto di sosta all'interno dell'area di servizio Torre Cerrano ovest, dalle 18 di martedì 7 aprile, fino alla riapertura della stessa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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