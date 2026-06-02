Un'équipe medica ha utilizzato l’intelligenza artificiale durante una chirurgia cerebrale da svegli per superare la barriera linguistica. La tecnologia ha supportato il monitoraggio delle funzioni cognitive della paziente, consentendo ai medici di verificare in tempo reale la capacità di comunicazione e il funzionamento del linguaggio. La procedura ha evitato danni alle aree cerebrali coinvolte nel linguaggio, grazie all’uso dell’IA per interpretare i segnali e facilitare la comunicazione durante l’intervento.

? Punti chiave Come ha fatto l'intelligenza artificiale a proteggere le funzioni cognitive della paziente?. Quali test specifici ha dovuto superare la ragazza durante l'operazione?. Chi ha sviluppato il sistema di traduzione utilizzato dai chirurghi?. Perché la comunicazione in tempo reale è stata vitale per il successo?.? In Breve Intervento di tre ore eseguito presso l'ospedale di Torrette per asportare massa tumorale.. Sistema sviluppato dall'Università di Macerata sotto la direzione del professor Emanuele Frontoni.. Collaborazione tra neuropsicologa Silvia Bonifazi, mediatrice Michela Fiorani e il Vrai Lab.. Test cognitivi in spagnolo hanno monitorato l'integrità del lobo temporale sinistro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chirurgia cerebrale da sveglia: l’IA abbatte la barriera linguistica

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: come funziona lintervento

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