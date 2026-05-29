Lo sport che abbatte ogni barriera | in 200 scendono in campo per la festa dell' atletica inclusiva

Da forlitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa 200 persone hanno partecipato al “Meeting di atletica senza barriere”, evento organizzato dall’Asd Incontro senza barriere. La manifestazione si è svolta in città ed è dedicata all’atletica inclusiva, coinvolgendo atleti di diverse abilità e promuovendo la partecipazione di tutta la comunità.

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Torna in città il “Meeting di atletica senza barriere”: sport, inclusione e partecipazione per tutta la comunità organizzata dall’Asd Incontro senza barriere. Sabato 30 maggio il campo sportivo “Carlo Gotti” di via Campo di Marte a Forlì ospiterà il 26esimo meeting di atletica senza barriere e il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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