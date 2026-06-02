A Chioggia, i pescherecci sono rimasti fermi a causa di uno sciopero contro l’aumento del costo del gasolio. La protesta riguarda il rincaro dei carburanti e le difficoltà nel settore della pesca. Inoltre, sono state sollevate questioni sulla burocrazia italiana, che impedisce l’utilizzo di fondi stanziati. Per quanto riguarda i conflitti in Medio Oriente, si segnala che le tensioni hanno avuto ripercussioni sulla navigazione e sulle attività di pesca nella zona.

? Domande chiave Perché i conflitti in Medio Oriente stanno bloccando i pescherecci?. Quali fondi stanziati rimangono bloccati dalla burocrazia romana?. Come può il credito d'imposta del 20% salvare la flotta?. Chi incontreranno i rappresentatori della marineria domani a Roma?.? In Breve Richiesta rinnovo credito d'imposta pari al 20% sul gasolio. Spinadin, Elio dell'Acqua, Penzo e l'assessore Matteo Penzo incontrano il Ministero mercoledì. Blocco causato da tensioni geopolitiche tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ritardi burocratici impediscono l'erogazione di contributi già assegnati alle imprese. I pescherecci di Chioggia restano fermi in banchina per denunciare l’impennata dei costi del carburante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Chioggia, pescherecci fermi: sciopero contro il caro gasolio

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