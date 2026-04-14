Sciopero autotrasportatori ad aprile camionisti fermi contro caro gasolio e Governo

A partire da aprile, gli autotrasportatori hanno avviato uno sciopero che ha portato alla sospensione delle attività di molti camionisti. La protesta ha causato blocchi nelle consegne di merci, con ripercussioni sugli scaffali dei supermercati e un incremento dei prezzi di alcuni prodotti. La mobilitazione è stata motivata dal rincaro dei costi del gasolio e dalle decisioni delle autorità governative in ambito energetico.

Tir fermi per lo sciopero, merci bloccate, scaffali dei supermercati che si svuotano e prezzi che aumentano. Il settore dell’ autotrasporto italiano rischia uno stop su scala nazionale: dopo un fine settimana di assemblee in tutto il Paese, il coordinamento Unatras ha assunto una posizione compatta: imprese piccole, medie e più strutturate chiedono la sospensione dei servizi di trasporto su strada. Rischio sciopero dei tir. La decisione definitiva è attesa per venerdì 17 aprile, quando il Comitato esecutivo sarà chiamato a pronunciarsi sull’avvio delle procedure per il fermo dei tir. Le aziende del’autotrasporto denunciano in particolare il comportamento della committenza, accusata di comprimere i margini fino a determinare una riduzione dei compensi che può arrivare a 40 centesimi al litro.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero autotrasportatori ad aprile, camionisti fermi contro caro gasolio e Governo Leggi anche: Sciopero dei tir per sei giorni contro il caro carburanti, stop ai camionisti e polemica col governo Sciopero autotrasportatori in Italia, camionisti verso lo stop dal 20 al 25 aprile: proteste in 100 cittàSciopero degli autotrasportatori in Italia dal 20 al 25 aprile contro il caro carburanti. Prezzo gasolio oltre 2 euro: autotrasportatori pronti allo sciopero dlvr.it/TS1J3S #CAMION #SCIOPERI #sciopero #scioperoautotrasporto x.com Flash: costo carburante alle stelle. Forse a breve sciopero degli autotrasportatori. Oggi un pieno di Diesel per un camion, con una capacità media di 900 litri, costa circa 300€ in più rispetto a Marzo. Se si fermano i TIR la merce come arriva nei nostri negozi, - facebook.com facebook