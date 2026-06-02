Chieti si prepara al ballottaggio tra Legnini e Sicari | tutto quello che c' è da sapere sul voto del 7 e 8 giugno

A Chieti si terrà il ballottaggio tra due candidati per la carica di sindaco nelle giornate del 7 e 8 giugno. In questa occasione si voterà anche per rinnovare il consiglio comunale, che resterà in carica per almeno cinque anni, salvo eventuali surroghe degli assessori. La consultazione elettorale determinerà la scelta definitiva del nuovo primo cittadino e l’assetto degli organi amministrativi comunali.

Ancora pochi giorni e Chieti conoscerà il nome del nuovo sindaco, oltre all'assetto del consiglio comunale in carica per i prossimi 5 anni (almeno fino alle surroghe per la nomina degli assessori). L'appuntamento con il secondo turno della tornata elettorale, infatti, è in programma domenica 7. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chieti, ballottaggio tra Legnini e Sicari: si decide con il riconteggio

Chieti al ballottaggio, Legnini avanti: Sicari insegue mentre il centrodestra resta divisoA Chieti, la proiezione con l’81% di copertura mostra Legnini al 48%, ancora sotto il 50%, mentre Sicari si avvicina.

Temi più discussi: Chieti si prepara al ballottaggio con l'incognita apparentamenti; Chieti si prepara al ballottaggio con l’incognita apparentamenti; Legnini al ballottaggio: Grazie alla città per la fiducia, ora serve una grande mobilitazione per costruire insieme il futuro di Chieti; Elezioni Chieti: Giovanni Legnini e Cristiano Sicari al ballottaggio – LE PREFERENZE.

Primo giorno di voto, urne aperte dalle 7: Chieti si prepara a scegliere il nuovo sindaco x.com

Chieti si prepara al ballottaggio con l'incognita apparentamentiSi andrà al ballottaggio il 7 e l'8 giugno a Chieti, unico capoluogo tra i 60 comuni abruzzesi dove si è votato per le amministrative. Si tornerà alle urne per scegliere fra Giovanni Legnini, che ha ... ansa.it

Elezioni Chieti: Giovanni Legnini e Cristiano Sicari al ballottaggio – LE PREFERENZEA Chieti si va verso un secondo turno di ballottaggio: a sfidarsi domenica 7 e lunedì 8 giugno saranno Giovanni Legnini e Cristiano Sicari ... rete8.it