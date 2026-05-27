Il voto tra Legnini e Sicari si decide con un riconteggio. La differenza tra i due candidati è di circa il venti per cento. Le operazioni di verifica dei voti sono in corso per determinare l’esito finale. Non sono stati ancora annunciati i risultati ufficiali del riconteggio. La decisione finale dipenderà dall’esito di questa verifica.

? Domande chiave Come potrà Sicari recuperare il venti per cento di distacco?. Chi darà il sostegno decisivo a Sicari per ribaltare il voto?. Quale sezione elettorale subirà il riconteggio della Prefettura?. Cosa accadrà ai voti di Colantonio e Carbone dopo il primo turno?.? In Breve Legnini ha ottenuto il 47,20% contro il 27,47% di Sicari al primo turno.. Colantonio ha registrato il 16,64%, Carbone il 4,76% e Cascini il 3,13%.. La Prefettura effettuerà il riconteggio di una sezione con 779 elettori.. Il ballottaggio si terrà nei giorni 7 e 8 giugno a Chieti.. Il 7 e l’8 giugno Chieti tornerà alle urne per il ballottaggio amministrativo, unico capoluogo abruzzese tra i sessanta comuni che hanno già votato, con Giovanni Legnini che sfiderà Cristiano Sicari dopo il primo turno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, ballottaggio tra Legnini e Sicari: si decide con il riconteggio

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