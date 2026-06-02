Chieti celebra gli 80 anni della Repubblica con emozione e partecipazione FOTO e VIDEO

Da chietitoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Chieti si sono svolte il 2 giugno le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica italiana. La mattina ha visto eventi istituzionali e momenti di partecipazione pubblica, con foto e video che documentano la giornata. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità, con diverse iniziative lungo il percorso commemorativo.

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Momenti istituzionali ed emozione, nella mattinata del 2 giugno, a Chieti, per le celebrazioni itineranti nell'80esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana. Prima le consuete celebrazioni alla villa comunale, con il prefetto Silvana D'Agostino, i rappresentanti delle forze armate. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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