Chieti celebra gli 80 anni della Repubblica con emozione e partecipazione FOTO e VIDEO

Notizia in breve

A Chieti si sono svolte il 2 giugno le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Repubblica italiana. La mattina ha visto eventi istituzionali e momenti di partecipazione pubblica, con foto e video che documentano la giornata. La cerimonia ha coinvolto le autorità locali e la comunità, con diverse iniziative lungo il percorso commemorativo.